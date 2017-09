Wirbelsturm «Maria» gewinnt rasch an Kraft und erreicht Kategorie 5

Die mögliche Route von Hurrikan "Irma" in der Karibik laut Angaben des US-Hurrikanzentrums. © KEYSTONE/EPA National Hurricane Center/NATIONAL HURRICANE CENTER

Der Tropensturm «Maria» hat auf seinem Weg in die Karibik weiter an Stärke gewonnen. Das US-Hurrikanzentrum stufte den Sturm am Montagabend (Ortszeit) zu einem Hurrikan der höchsten Kategorie 5 herauf. Es wurden Windstärken von bis zu Tempo 260 gemessen.