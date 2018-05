WM-Hymne von Nicky Jam, Era Istrefi und Will Smith veröffentlicht

Im Fussballfieber: Schauspieler und Sänger Will Smith hat an der offiziellen WM-Hymne "Live It Up" mitgearbeitet. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA EFE/Mondelo

Die offizielle WM-Hymne der FIFA zur Fussball-Weltmeisterschaft trägt den Titel «Live It Up» und ist am Freitag auf Streamingplattformen veröffentlicht worden. Der Song ist eine Arbeit von Nicky Jam («El Perdon»), der Sängerin Era Istrefi («Bon Bon») – und Will Smith.