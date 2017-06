Kurz vor Mitternacht rief ein Passant bei der Polizei an und meldete dass in Weinfelden mehrere Holzbeigen bei einer Scheune brennen würden. Ebenso habe er Flammen beim Waldschulzimmer gesehen. Die ausgerückte Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen und sucht Zeugen. Erst vor wenigen Wochen brannte es bereits in der Weinfelder Waldschule.

(red)