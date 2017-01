Xi Jinping und IOK-Präsident in Lausanne

Bevor der chinesische Präsident Xi Jinping sich an den UNO-Sitz in Genf begab, besuchte er in Begleitung des IOK-Präsidenten Thomas Bach das Olympische Museum in Lausanne. © KEYSTONE/POOL REUTERS/DENIS BALIBOUSE

Der chinesische Präsident Xi Jinping hat am Mittwoch in Lausanne das Olympische Museum in Begleitung des IOK-Präsidenten Thomas Bach besucht. Zum Abschluss seines Besuchs in der Schweiz wurde der chinesische Präsident am UNO-Sitz in Genf erwartet.