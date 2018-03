Liu He steigt zum Vizepremier auf

Auf der Jahrestagung des Volkskongresses in China dreht sich das Personalkarussell munter weiter. © KEYSTONE/AP/AIJAZ RAHI

Bei der Umbildung der chinesischen Regierung ist Liu He, der enge Wirtschaftsberater von Staats- und Parteichef Xi Jinping, zum Vizepremier aufgestiegen. Auf dem Volkskongress am Montag in Peking wurde der 66-Jährige aber nicht auch noch Zentralbankchef.