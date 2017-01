Tod und Verwüstung im US-Bundesstaat Georgia: Tornados sorgen für Ausnahmezustand. © KEYSTONE/EPA/MARK WALLHEISER

Bei den verheerenden Tornados sind am Wochenende allein im US-Staat Georgia mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen. Das teilten die Behörden am Sonntag mit. Für sieben Landkreise in dem Staat sei der Ausnahmezustand ausgerufen worden.