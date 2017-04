Ein riesiger Abfallberg auf der Müllhalde in Meethotamulla, einem Vorort der Hauptstadt Colombo, war am Freitag eingestürzt. Dabei wurden auch zwanzig Menschen verletzt und etwa 50 Häuser zerstört. In lokalen Medien war von bis zu Hundert zerstörten Gebäuden die Rede.

Polizei und die Armee setzten die Suche nach möglichen Vermissten am Samstag fort. In der Vergangenheit war bereits vor einer Gefahr für Anwohner durch die Müllhalde gewarnt worden.

(SDA)