Tausende an Demo gegen Rassismus

Mehrere zehntausend Menschen gingen am Samstag in Mailand auf die Strasse, um ihre Solidarität mit Flüchtlingen zum Ausdruck zu bringen. © KEYSTONE/AP/ANTONIO CALANNI

Mehrere zehntausend Menschen haben am Samstag in Mailand an einer Anti-Rassismus-Demonstration teilgenommen. Sie forderten die Änderung des Migrationsgesetzes und die Streichung des Straftatbestands der illegalen Einwanderung in Italien.