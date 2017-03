Zug gewinnt gegen Davos auch Spiel 2

Führt mit dem EV Zug trotz skeptischem Blick in der Halbfinal-Serie gegen Davos bereits 2:0: Cheftrainer Harold Kreis © KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Der EV Zug ist in den NLA-Playoff-Halbfinals nicht zu stoppen. Das 5:2 in Davos ist bereits der 6. Sieg in Serie in der entscheidenden Phase der Meisterschaft. Bern gleicht gegen Lugano zum 1:1 aus.Alle fünf Zuger Treffer gingen auf das Konto der Ausländer.