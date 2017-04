Zuger Fabian Schnyder Matchwinner in der Verlängerung

Doppeltorschütze Fabian Schnyder entscheidet das vierte Spiel mit dem 3:2 in der Verlängerung.

Schnyder ist damit der Matchwinner, weil er im ersten Drittel schon das 2:0 für die Zuger erzielt hatte (16.). Doch Martin Plüss und Simon Moser schafften für den SC Bern bis zur 44. Minute den Ausgleich. Danach stand der Titelverteidiger einem Erfolg sogar näher.

Die Entscheidung fiel dann aber nach 2:41 Minuten in der Verlängerung durch Schnyder und nach einem Scheibenverlust von Plüss.

Am Samstag kommt es nun in Bern zum fünften Spiel und mit Sicherheit gibt es auch noch ein sechstes Spiel am Ostermontag.

Zug – Bern 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 1:0) n.V.

7015 Zuschauer (ausverkauft). – SR Stricker/Wiegand, Castelli/Fluri. – Tore: 12. Lammer (Martschini, McIntyre) 1:0. 16. Schnyder (Diem) 2:0. 22. Plüss 2:1. 44. Moser 2:2. 63. Schnyder 3:2. – Strafen: je 4mal 2 Minuten. – PostFinance-Topskorer: Martschini; Arcobello.

Zug: Stephan; Helbling, Grossmann; Diaz, Morant; Schlumpf, Alatalo; Erni, Fohrler; Klingberg, Holden, Senteler; Martschini, Järvinen, Suri; Zangger, McIntyre, Lammer; Peter, Diem, Schnyder.

Bern: Genoni; Untersander, Blum; Jobin, Krueger; Noreau, Gerber; Andersson; Rüfenacht, Arcobello, Moser; Hischier, Plüss, Scherwey; Lasch, Ebbett, Bodenmann; Berger, Müller, Randegger; Reichert.

Bemerkungen: Zug ohne Immonen (gesperrt), Lüthi, Markkanen und Haller, Bern ohne Gagnon, Garnett, Kamerzin, Kreis, Thibaudeau, Rochow, Dubois, Meyer (alle überzählig). Pfostenschuss Ebbett (38.).

(SDA)