Stellen zur Terrorismusbekämpfung bleiben

Der Bundesrat will die Stellen, die er 2015 befristet für die Terrorbekämpfung geschaffen hat, unbefristet weiterführen. Davon profitiert unter anderem der Nachrichtendienst des Bundes (NDB), der sich am Sitz des Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) in Bern befindet. © KEYSTONE/PETER KLAUNZER