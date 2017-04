Zwei 38-jährige Männer ertrinken bei Canyoningunfall im Maggiatal

Der tödliche Freizeitunfall ereignete sich bei Gordevio im Tessiner Maggiatal. © Swisstopo / map.geo.admin.ch

Ein 38-jähriger Belgier und ein gleichaltriger Spanier sind am Donnerstagnachmittag bei einem Canyoningunfall in Gordevio im Maggiatal ums Leben gekommen. Die beiden in der Schweiz wohnhaften Männer ertranken nach Angaben der Kantonspolizei Tessin.