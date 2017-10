Zwei Bahnunfälle an Basler Herbstmesse fordern sechs Verletzte

Auf der Achterbahn "Rock & Roller Coaster" auf dem Basler Kasernenareal kam es zum Unglück. © KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Beim Zusammenprall zweier Achterbahnen an der am Samstag eröffneten Basler Herbstmesse sowie bei einem Unfall auf einem Karussell sind am Abend insgesamt sechs Personen verletzt worden, eine davon schwer.Auf dem Kasernenareal fuhr auf der Achterbahn «Rock & Roller Coaster» gegen 21.