Zwei Personen bei Explosion am Murtensee schwer verletzt

Bei einer Explosion in einer Werkstatt im Dorfzentrum von Lugnorre FR sind am Samstagnachmittag ein Teenager und ein junger Mann schwer verletzt worden. Sie wurden mit schweren Verbrennungen in die Unispitäler Zürich und Lausanne geflogen.