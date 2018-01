Zwei schwere Ski-Unfälle am gleichen Tag

Auf der Windeggerspitze in Brand stieg am Montagmittag ein 62-jähriger mit seinen Tourenskis auf die Windeggerspitze. Ungefähr 20 Meter unterhalb des Gipfels brach die Skispur aus und der Mann stürzte 50 Meter in eine Flanke des Berges. Der Mann verletzte sich dabei schwer und musste mittels einer Seilwinde geborgen werden. Er wurde anschliessend in das Landeskrankenhaus Bludenz eingeliefert.

Ein weiterer schwerer Unfall hat sich im Skigebiet Brandnertal ereignet. Zwei befreundete Skifahrer fuhren gegen 9:30 Uhr von der Bergstation Glattjochbahn auf einer blauen Piste in Richtung Tal. Als einer der 75-jährigen Freunde einen Vater und sein Kleinkind auf der Piste entdeckte, fuhr er langsamer. Dabei kam es zur Kollision mit seinem gleichaltrigen Freund, worauf beide Männer stürzten. Beim Sturz auf die frisch präparierte Piste verletzte sich der hintere Skifahrer schwer und war kurzzeitig bewusstlos. Er musste ins Spital nach Feldkirch geflogen werden und wird derzeit auf der Intensivstation behandelt.

(lpdv/saz)