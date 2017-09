Zwei Tote in Hamburg infolge von Sturmtief «Sebastian»

Umgewehter Strandkorb an der Nordsee © KEYSTONE/EPA/DAVID HECKER

Über Teile Deutschland ist am Mittwoch ein Herbststurm hinweggezogen, bei dem mindestens zwei Personen in Hamburg ums Leben kamen. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde am Elbanleger Blankenese ein Rollstuhlfahrer nach Angaben von Zeugen in den Fluss geweht.