Zwei wichtige Erfolge der AS Roma

Mohamed Salah (2.v.l.) nimmt die Gratulationen seiner Teamkollegen entgegen © KEYSTONE/EPA ANSA/CLAUDIO LATTANZIO

Die AS Roma konnte am Montag gleich zwei Erfolge verbuchen: ein Sieg und die Verpflichtung eines neuen Sportchefs.Der 4:1-Sieg in Pescara, zu dem der ehemalige Basler Mohamed Salah zwei Tore beisteuerte, brachte die Römer der direkten Champions-League-Qualifikation einen grossen Schritt näher.