Das Clanx-Lineup ist da!

So spielen am Freitagabend beispielsweise «Other Animals» aus Melbourne, Australien. Sie bezeichnet sich selber als «Indie-Orchester». Darauf folgt das französische Tech-Duo «Ko Ko Mo». Hauptact am Samstagabend ist die britische Folkband «Skinny Lister». Am Sonntag beehrt unter anderen die Thuner Singersongwriterin Veronica Fusaro die Bühne des Clanx.

Dies sind nur wenige Beispiele des Lineup. Das komplette Programm findest du hier. Oder kurz zusammengeschnitten in diesem Video:



Auch kann man jetzt die heissbegehrten Tickets für das dreitägige Openair vom 24. bis zum 26. August 2018 online oder bei einem der Partner kaufen. Aber man sollte nicht allzu lange abwarten: Letztes Jahr waren die Tickets für das Clanx innert einer Woche ausverkauft!

(red.)