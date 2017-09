Der Morgen auf FM1Today

In einem Brief informiert die Schweizer Armee ihre Soldaten darüber, dass man sie im Zuge der Weiterentwicklung der Armee neu einteilen muss. Das Schreiben sorgt für Verwirrung. Zum Artikel.

Am Sonntagmorgen kurz vor 6 Uhr hat es in einer Bar in der Glockengasse in St.Gallen gebrannt. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren vor Ort. Es entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand. Hier geht’s zum Video.

Heute ist Abstimmung. Das Schweizer Stimmvolk entscheidet über die Reform der Altersvorsorge und einen neuen Verfassungsartikel zur Landwirtschaft. Die Umfragen lassen bei der Altersvorsorge einen knappen Ausgang erwarten. Zum Artikel.