«Freue mich, dass es ihm gefallen hat»

«Geehrt fühle ich mich nicht, aber es freut mich, dass ihm der Kilt gefallen hat», sagt der Schotte Duncan MacKenzie zu FM1Today. Als Roger Federer am Dienstag ein Freundschafts-Match gegen Andy Murray spielte, zog der Schweizer mitten im Spiel einen Kilt an. Die anwesenden Tennis-Fans jubelten. Allerdings hätte King Roger mit der Aktion auch böse Blicke ernten können.

Familien-Tartans sind heilig

In Schottland hat nämlich jede Familie ein eigenes Tartan für ihre Kilts, ein bestimmtes Stoffmuster. Dieses darf nur tragen, wer zur Familie gehört oder beim Familienoberhaupt um Erlaubnis gefragt hat. Das Tartan, das Roger Federer trug, ist allerdings kein bestimmtes Familienmuster. «Es heisst ‘Heart of Scotland’ und Leute tragen es vor allem an Anlässen, an denen sie unser Land unterstützen», sagt Duncan MacKenzie. Es wird ausserdem für Kilts in Touristenläden gebraucht. Hätte Federer allerdings das Tartan einer schottischen Familie getragen, hätte diese wohl nicht allzu grosse Freude gehabt.

Die Hose hat peinliche Fotos verhindert

King Roger trug ausserdem seine Tennisshorts unter dem Kilt. Normalerweise ist es nicht üblich, überhaupt etwas unter dem Kilt zu tragen. «Es hat ihn allerdings vor peinlichen Fotos seiner Unterwäsche beschützt, daher finde ich es okay», sagt der waschechte Schotte.

Nicht ganz der gleichen Meinung ist Martin Tschirren von den Appowila Highland Games. «Er trug Hosen unter dem Kilt? Das geht natürlich gar nicht», sagt er und lacht. Auch die Teilnehmer der Highland Games, die alle zwei Jahre in Abtwil stattfinden, tragen Kilts. Sie verzichten allerdings darauf, sich etwas drunter anzuziehen. «Ein Kilt ist ohne Unterwäsche schlichtweg bequemer», sagt Präsident Martin Tschirren.

«Die Soldaten der Queen trugen früher auch keine Unterwäsche», erzählt Tschirren. «Weil sie allerdings bei Kälte lange draussen stehen mussten, bekamen sie Blasenentzüdungen. Seitdem ist ihnen das Tragen von Unterwäsche wieder gestattet.»

Highland Gamer tragen das Douglas-Tartan

Auch die Teilnehmer der Appowila Highland Games tragen während der Austragung der Spiele einen Kilt. «Wir tragen das Douglas-Tartan», sagt Martin Tschirren stolz. Es aber einfach zu kopieren, das kam nicht in Frage und wäre äusserst unangebracht. «Wir haben beim Oberhaupt der Douglas-Familie, dem Duke of Hamilton, angefragt, ob wir ihr Tartan benutzen dürften.» Der Duke hat tatsächlich auch geantwortet und eine schriftliche Erlaubnis in die Ostschweiz geschickt.

Die Appowila Highland Games fanden dieses Jahr im September statt, das nächste Mal werden sie 2019 ausgetragen.

(enf)