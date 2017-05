Das Video des kleinen Mika ging viral. Der Nachwuchs-Wetterfrosch präsentierte das TVO-Wetter an der diesjährigen OFFA in St.Gallen so originell, dass er praktisch über Nacht zum Star wurde.

Nun zeigen auch die Besucherinnen und Besucher der Altstätter Rhema, dass sie geborene Wetter-Profis sind. Ein Best Of mit den herzigsten und mutigsten Wetterfeen und -fröschen findest du oben.

(lag)