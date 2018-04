Gerüchte um Contini-Nachfolge

© ARCHIVBILD ZUR ENTLASSUNG VON FC ST. GALLEN TRAINER GIORGIO CONTINI, AM DIENSTAG, 24. APRIL 2018 - Der St. Galler Trainer Giorgio Contini jubelt, im Fussball Super League Spiel zwischen dem FC St. Gallen und dem FC Sion, am Samstag, 16. Dezember 2017, im Kybunpark in St. Gallen. (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller)