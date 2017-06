Guten Morgen mit FM1Today

In der Zürcher Oberländer Gemeinde Uster muss jeder Polizist pro Jahr 200 Ordnungsbussen ausstellen, um eine Leistungsvereinbarung zu erfüllen. Bei den Kantonspolizeien im FM1-Land gibt es diese Praxis nicht, die Zahlen sind trotzdem eindrücklich. Zum Artikel.

Gewitter, Hagel und Starkregen haben am Donnerstag in Deutschland ein Chaos angerichtet. In Hamburg wurde sogar ein Tornado gesichtet. Mehrere Personen kamen durch die Unwetter ums Leben. Es kam zudem zu massiven Beeinträchtigungen mit Streckensperrungen im Bahnverkehr und auf Autobahnen. Zum Artikel.