Herisauer bei «The Voice» beinahe out

«Ich geh mit Juan.» Diese Worte von «The Voice»-Coach Yvonne Catterfeld beendeten Robin Portmanns Traum innert einer Sekunde. «The Voice of Germany» ist inzwischen in der zweiten Runde, den «Battles», angelangt. Seit gestern steigen jeweils zwei Talente des selben Coachs in den Ring und messen sich in Form eines Duetts. Welcher Kandidat weiterkommt, entscheidet der Coach. Robins Coach Yvonne Catterfeld entschied sich nach langem Überlegen gegen ihn: ein bitterer Moment für den 21-jährigen Herisauer, der von den anderen Coaches viel Lob für seine Darbietung von Mary J. Bliges «No More Drama» erhielt. «Es war der beste Auftritte, den ich je hatte. Wir haben uns gegenseitig gepusht und es gab eine krasse Energie zwischen uns. Deshalb war ich sehr enttäuscht, dass die Reise zu Ende war», gesteht Robin.



Mark Foster klaut Robin

Robin erhielt einen letzten Applaus und machte sich niedergeschlagen auf den Weg Richtung Ausgang. Als er die Bühne schon fast verlassen hatte, ertönte ein Buzzer – und kurz darauf ein zweiter. «Ich war so erleichtert. Es war Adrenalin hoch tausend», gesteht Robin. Die Buzzer bedeuten nämlich, dass der Kandidat eine zweite Chance erhält. Die Coaches können mit den sogenannten ‹Steal Deals› ausgeschiedene Talente in ihr Team holen. Wie bereits in den Blind Auditions hatte er die Qual der Wahl: Denn sowohl Mark Forster als auch die Fantas liessen nicht zu, dass der Herisauer nach Hause fahren musste.

«In diesem Moment ging mir so viel durch den Kopf. Ich versuchte strategisch zu überlegen, welcher Kandidat in welchem Team ist, und dann kam mir plötzlich in den Sinn, dass Dzenan Buldic, der inzwischen ein guter Freund geworden ist, im Team der Fantas ist. Weil ich auf keinen Fall gegen ihn antreten wollte, entschied ich mich für Mark Forsters Team», sagt Robin.

Für FM1Today singt Robin «Skinny Love»:

Doch noch ein Vierer-Buzzer

Im Team von Mark Forster geht’s für Robin nun in die Sing Off, die dritte und letzte Runde vor den Liveshows. Er ist froh, dass sowohl er als auch sein Battle-Partner Juan weitergekommen sind. Juan sei einer der besten Sänger, den er kenne, sagt Robin. Bereits in den Blind Auditions wollten alle Coaches den 22-Jährigen in ihrem Team. «Zusammen mit den Blind Auditions, als Yvonne und Samu gebuzzert hatten, habe ich nun auch einen Vierer-Buzzer», sagt Robin stolz.

Ob nach Robin Portmann auch die zweite Kandidatin aus dem FM1-Land den Sprung in die Sing Off geschafft? Die 27-jährige Doris Mete aus Uzwil rappte sich bei den Blind Auditions ins Team der Fantas und steigt in einer der nächsten Sendungen ebenfalls gegen ein Teammitglied in den Battle-Ring.

(stm)