In den Abend mit FM1Today

Nach viereinhalb Tagen fahren die Züge am Bahnhof Luzern ab Montagmorgen wieder gemäss Fahrplan. Die SBB will die Reparaturarbeiten in der Nacht abschliessen. Noch immer ist unklar, weshalb der Eurocity-Zug entgleist ist. Hier geht’s zum Artikel.

Der Rheinecker AC-Milan-Fanclub hat am Samstag sein 30-jähriges Bestehen gefeiert. Im Mittelpunkt stand ein ganz besonderer Gast: Der originale Champions-League-Pokal, den die italienische Fussballmannschaft im Jahr 2007 gewonnen hat. So wurde in Rheineck gefeiert.