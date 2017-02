«Nein, Spahic ist kein Thema»

Das bosnische Portal bhufudball.ba berichtete vor einigen Tagen, dass der FC St.Gallen dem bosnisch-herzegowinischen Verteidiger Emir Spahić einen Vertrag angeboten habe. Seither hält sich das Gerücht hartnäckig und weitere Fussballportale nahmen die Meldung auf. Der FC St.Gallen findet aber klare Worte: «Nein, wir haben Emir Spahić kein Angebot gemacht, er ist bei uns kein Thema», sagt Daniel Last, Mediensprecher des Vereins. Woher die Gerüchte kommen, kann sich Last nicht erklären.

Der 36-jährige Spahić wurde im Januar vom HSV gefeuert. Daher wäre er im Moment ablösefrei zu haben. Möglich, dass der Wechsel von Sejad Salihovic die Gerüchte angeheizt hat. Anfang Februar wurde bekannt, dass der Landsmann von Emir Spahić beim FCSG unterschrieben hat.

«Unsere Kaderplanung ist abgeschlossen», sagt Daniel Last. Weitere Verpflichtungen für die Rückrunde seien nicht geplant. So sei man auch nicht daran interessiert, Spieler des FC Wils zu übernehmen, welcher in Zukunft wieder kleinere Brötchen backen muss. «Uns wurden zwar einzelne Spieler angeboten, im Moment haben wir aber keinen Bedarf», stellt Last klar.

(cas)