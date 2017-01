Russischer Diplomat: Syrien-Gespräche beginnen am 23. Januar

Ein Panzer in einer zerstörten Strasse in der syrischen Stadt Aleppo. Gespräche zum Syrienkrieg sollen am 23. Januar in Astana stattfinden. (Archiv) © KEYSTONE/AP RUSSIAN DEFENSE MINISTRY PRESS SERVICE

Die Gespräche über eine Friedenslösung für Syrien werden russischen Angaben zufolge am 23. Januar in der kasachischen Hauptstadt Astana stattfinden. Es gebe keine Hinweise auf eine Verschiebung des Termins, sagte ein diplomatischer Vertreter Russlands am Mittwoch.