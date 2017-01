«Sausage fest» auch an anderen Open Airs

Gerade einmal 3 von bisher 31 Bands am OpenAir St.Gallen werden Frauen auf der Bühne haben. Die Zahl könnte sich noch ändern, es fehlen rund ein Dutzend Acts, die zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.

Trotzdem: Auf Schweizer Festivalbühnen ist ein «Sausage fest», also ein «Wurst Fest», die Norm. Wir haben einen Blick auf drei weitere grosse Festivals in der Schweiz geworfen. Noch sind die Programme beim Openair Frauenfeld, dem Greenfield und dem Gurten noch nicht vollständig. Aber auch hier zeigt sich, dass Frauen klar in der Minderheit sind.

Einzig beim Greenfield hat beim aktuellen Stand immerhin jede fünfte Band mindestens eine Frau dabei.