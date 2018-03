Schönster Häftling wird Papi

Der Ex-Häftling Jeremy Meeks ist momentan noch mit seiner Ehefrau Melissa Meeks verheiratet, die beiden haben bereits einen neunjährigen Sohn. Die Scheidung ist aber beschlossene Sache. Dies, weil der 34-jährige Hottie seine Frau für Topshop-Erbin Chloe Green verlassen hat.

Die milliardenschwere Green erwartet ein Kind von Jeremy Meeks, dies berichtet die US Weekly. Offenbar wurde er auch schon beim Aussuchen eines Verlobungsrings gesichtet. Der heisseste Häftling der Welt war im Januar zu Besuch in St.Gallen. Auch Freundin Green war an seiner Seite.

Meeks und seine 27-jährige superreiche Freundin wurden zum ersten Mal im vergangenen Sommer zusammen gesichtet. Fotos zeigten die beiden knutschend auf einer Yacht in der Türkei.

(red.)