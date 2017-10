Wo bleibt der Schnee?

Für Wintermuffel dürfte der heutige Tag mit einer positiven Überraschung begonnen haben: Es liegt kein Schnee. Am Donnerstag prognostizierten Meterologen Schneefall bis auf 1200 Meter über Meer. Doch die vorhergesagten Flocken fielen nicht. Wie Webcam-Bilder zeigen, liegt am Freitagmorgen nicht einmal auf 1600 Meter Schnee. So brauchten Spaziergänger am Davosersee heute Morgen keine Winterstiefel. Und sogar auf 2500 Meter, auf dem Gipfel des Säntis, gab es nicht wie erwartet 15 bis 35 Zentimeter Neuschnee, sondern nur ein Fläumchen.

Regen statt Schnee

Warum hielten die Prognosen nicht, was sie versprachen? «Das hat einen einfachen Grund», sagt Cédric Sütterlin von MeteoNews: «Als uns die Kaltfront erreichte und der Niederschlag einsetzte, lag die Schneefallgrenze noch auf über 2000 Metern. Deshalb hat es auch in hohen Lagen eher geregnet als geschneit.» Weil die Schneefallgrenze später gesunken sei und die Störung zudem deutlich weniger Regen gebracht hätte als erwartet, sei es heute Morgen auch in der Höhe vielerorts grün statt weiss gewesen.

Solche Fehlprognosen kämen zum Glück nicht allzu häufig vor, auf das Model sei meist Verlass, sagt Sütterlin. Dennoch gibt der Meteorologe zu, dass man dieses Mal «schon ziemlich daneben» gelegen habe.

Schöner Samstag, regnerischer Sonntag

Die Prognosen fürs Wochenende sollten aber treffender sein, versichert Sütterlin. Für morgen Samstag versprechen die Vorhersagen wieder deutlich besseres Wetter. Am Morgen gebe es noch einige Restwolken, diese würden sich aber im Verlauf des Tages auflockern und die Sonne zeige sich an vielen Orten. Die Temperaturen steigen auf 14 Grad. Am Sonntag ist es dann aber bereits wieder vorbei mit dem schönen Herbstwetter. Es ziehe eine neue Störung über die Schweiz und bringe Regen und Temperaturen von maximal 12 Grad. Der Start in die neue Woche dürfte veränderlich, aber nicht unfreundlich sein. Nach einigen letzten Tropfen am Montagvormittag gebe es immer wieder sonnige Abschnitte. Vorerst brauchen wir also weder Schlitten, noch Winterpneus.