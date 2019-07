1000 Sonderzüge für Fête des Vignerons

Der Countdown läuft: In neun Tagen beginnt in Vevey die Fête des vignerons. Die Proben für die Vorführungen in der Arena laufen auf Hochtouren. © Keystone/LAURENT GILLIERON

Während der Fête des Vignerons in Vevey werden fast eine Million Besucher in der Region erwartet. Die SBB bietet während der vier Festwochen 1000 Zusatzzüge an und verstärkt 1800 reguläre Züge mit weiteren Wagen.