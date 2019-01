125’000 Unterschriften gegen Waffengesetz

Schützen in historischen Uniformen begleiten die Gegner des verschärften Waffengesetzes bei der Übergabe der Unterschriften zum Referendum. © KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Die Gegner des verschärften Waffengesetzes haben am Donnerstag in Bern die Unterschriften zum Referendum eingereicht. Nach Angaben der Interessengemeinschaft Schiessen Schweiz (IGS) kamen über 125’000 Unterschriften zusammen – mehr als doppelt so viele wie nötig.