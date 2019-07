Täter (19) nach Überfall auf Tankstelle verhaftet

Die Tankstelle in Kreuzlingen wurde von einem 19-Jährigen überfallen. © Screenshot/Google Maps

Ein vermummter Mann bedrohte am Freitagabend in Kreuzlingen Angestellte einer Tankstelle mit einer Faustfeuerwaffe und verlangte Bargeld. Die Kantonspolizei Thurgau konnten den 19-jährigen Täter noch in der selben Nacht fassen.