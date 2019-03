Das teuerste Unwetterschadenjahr seit zehn Jahren

Aufräumen nach einem Sturm am 30. Oktober in Ried-Mörel im Oberwallis. Insgesamt schlugen Unwetterschäden im Jahr 2018 mit rund 200 Millionen Franken zu Buche, soviel wie nie mehr in den letzten 10 Jahren. © KEYSTONE/ANDREA SOLTERMANN

2018 gab es in der Schweiz Unwetterschäden in der Höhe von 200 Millionen Franken. Das ist soviel wie seit zehn Jahren nicht mehr. Auf einen längeren Zeitraum gesehen war es allerdings das elfte relativ schadensarme Jahr in Folge.