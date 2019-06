31 Politiker rannten ums Bundeshaus

Walken statt rennen: Markus Hausammann, Nationalrat SVP/TG, Fabio Regazzi, Nationalrat CVP/TI, und Nicolo Paganini, Nationalrat CVP/SG (von links) in Aktion beim traditionellen "Parlamotion"-Parlamentarierlauf. © KEYSTONE/PETER KLAUNZER

31 Parlamentarierinnen und Parlamentarier aus fünf Parteien haben sich am Donnerstagmorgen in Bern am 18. Parlamentslauf «Parlamotion» beteiligt. Sie legten dabei in 20 Minuten laufend und gehend insgesamt rund 101 Kilometer rund um das Bundeshaus zurück.