68 Festnahmen am Rande von G7-Gipfel in Biarritz

Am Rande des G7-Gipfels in Biarritz (F) kam es am ersten Tag zu über 60 Festnahmen.

Am Rande des G7-Gipfels im südwestfranzösischen Biarritz sind mindestens 68 Menschen festgenommen worden. 38 von ihnen seien in Polizeigewahrsam, berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP am späten Samstagabend unter Berufung auf die Präfektur.