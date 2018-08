Appenzell: Grösster Drogenfund in der Geschichte

Am Donnerstagvormittag hat die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden in Zusammenarbeit mit der Eidgenössischen Zollverwaltung bei einer Firma in Appenzell insgesamt 69 Kilogramm Kokain sichergestellt. Die Drogen waren in drei Taschen in einem Schiffscontainer versteckt.

Die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden kontrollierte wegen eines Hinweises der Eidgenössischen Zollverwaltung einen Schiffscontainer aus Übersee. Nach ersten Erkenntnissen war der Container für eine Firma bestimmt, die ihren Sitz in Appenzell hat. Im Container fanden Mitarbeiter des Unternehmens drei Taschen mit Kokain und informierten in der Folge die Behörden.

Das Gesamtgewicht der Drogen beläuft sich auf 69 Kilogramm. Der 34-jährige, polnische Transporteur wurde festgenommen, nach ersten Ermittlungen allerdings wieder freigelassen. Die Staatsanwaltschaft Appenzell Innerrhoden hat eine Untersuchung wegen Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz eröffnet. An den Ermittlungen beteiligt sind neben der Kantonspolizei Innerrhoden auch die Eidgenössische Zollverwaltung, die Kantonspolizei St.Gallen und das Bundesamt für Polizei, Fedpol.

Das Kokain wird vernichtet.

(red./KaPo AI)