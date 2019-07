71 Würstchen in zehn Minuten

Mit 71 Hotdogs in zehn Minuten hat Joey Chestnut (2.v.l.) zum zwölften Mal das Hotdog-Wettessen in Coney island, New York gewonnen. © KEYSTONE/EPA/JUSTIN LANE

Beim Hotdog-Wettessen im New Yorker Vergnügungspark Coney Island ist der Serien-Champion Joey Chestnut hinter seinem früheren Rekord zurückgeblieben. Der 35-jährige Kalifornier verdrückte am Donnerstag 71 Würstchenbrote in zehn Minuten.