8447 Leute an der Seeüberquerung

Die Seeüberquerung ist kein Wettbewerb mit Zeitmessung. Da bleibt auch Zeit, um dem Fotografen zuzuwinken. © KEYSTONE/ENNIO LEANZA

Im Zürichsee hat es am Mittwoch einmal mehr ein Meer aus Badekappen gegeben: 8447 Schwimmerinnen und Schwimmer haben sich bei hochsommerlichen Temperaturen in den See gewagt, um die 1500 Meter lange Strecke zwischen Mythenquai und Tiefenbrunnen zu meistern.