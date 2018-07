9 Beweise für echte Freundschaft (damals)

Der Schulweg war mit deinem BFF auch immer ein Abenteuer! © istock

Beschte Fründ und BFF 4-ever – unsere Kindheit wäre nicht so toll gewesen ohne den besten Freund oder die beste Freundin an unserer Seite. Am heutigen Tag der Freundschaft gibt es darum die ultimativen Beweise für die echt allerbesten Freunde damals.