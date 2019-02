94-jähriger Automobilist verursacht gleich mehrere Unfälle

Die Fahrt eines 94-jährigen Automobilisten führte zu Blechschäden und endete für drei korrekt fahrende Autofahrer im Spital. © Kantonspolizei Freiburg

Ein 94-jähriger Automobilist hat am Montagmorgen auf der Bernstrasse in Freiburg verschiedene Unfälle verursacht. Insgesamt wurden drei Personen verletzt. Fünf Fahrzeuge waren in die Vorfälle verwickelt, wie die Freiburger Kantonspolizei mitteilte.