Gleitschirmflieger im Engadin vermisst

Der 42-jährige Ungar flog am Donnerstagnachmittag mit seinem Gleitschirm vom Corvatsch ins Val Roseg. Laut der Bündner Kantonspolizei wollte er in einer Eisgrotte biwakieren, um am Freitag nach Pontresina zu laufen. Nachdem er am Donnerstagabend Bilder von seiner Landung sowie aus der Grotte verschickt hatte, wurde er am Freitag als vermisst gemeldet.

Eine Rega-Crew stellte am selben Tag bei einem Suchflug fest, dass eine Lawine niedergegangen war. Diese wurde durch einen Eisabbruch ausgelöst und war auf die Eisgrotten niedergegangen. Diese wurden grösstenteils verschüttet und gefüllt.

Bei der Suche nach dem Vermissten beteiligten sich am Samstag vier Retter der SAC-Sektion Bernina, darunter war auch eine Hundeführerin. «Aufgrund der Gefahr für die Rettungskräfte mussten die Sucharbeiten eingestellt werden», schreibt die Bündner Polizei.

Wer Hinweise zum Lawinenniedergang machen kann, wird gebeten, diese der Polizei (081 257 76 80) zu melden.

(Kapo GR/red.)