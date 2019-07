Am Dienstagnachmittag gab es einen Unfall auf der St.Galler Stadtautobahn auf Höhe St.Fiden. Aufgrund des Unfalls bildete sich auf der A1 St.Margrethen in Richtung St.Gallen ein langer Rückstau bis zur Verzweigung Meggenhus. Laut TCS sind ein Lastwagen und ein Auto in den Unfall involviert, der rechte Fahrstreifen ist gesperrt. Zurzeit müssen Autofahrer mit einer Wartezeit von rund 20 Minuten rechnen.

