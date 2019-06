Airbus düpiert Rivalen Boeing in dessen Krise

Die Luftfahrtschau im Pariser Vorort Le Bourget ist ein Highlight im Airshow-Kalender. (Archivbild) © KEYSTONE/AP POOL REUTERS/BENOIT TESSIER

Die Abstürze zweier Boeing-Mittelstreckenjets haben den US-Flugzeugbauer Boeing in eine schwere Krise gestürzt. Davon profitiert an der weltgrösste Luftfahrtschau in Le Bourget vor allem der Konkurrent Airbus.