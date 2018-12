Ajoie und Kloten mit Siegen

Der Klotener Jussi Jokinen (rechts) Ende November im Cup-Viertelfinal gegen den EVZ © KEYSTONE/WALTER BIERI

Ajoie schafft mit dem 4:2-Erfolg gegen den EVZ den Anschluss an das Spitzenduo La Chaux-de-Fonds (1.) und Langenthal (2.). Kloten (6.) schaffte in Olten (5:2) den Anschluss an die besten Teams.Ajoies Heimsieg gegen die EVZ Academy geriet kaum in Gefahr.