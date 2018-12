Aktienmärkte brechen weltweit ein

Hektik an den Börsen weltweit. Die Festnahme der Finanzchefin des chinesischen Netzwerkausrüsters Huawei auf Anordnung von US-Behörden lässt die Aktienkurse einbrechen.(Archivbild) © KEYSTONE/AP/RICHARD DREW

Am Donnerstag sind die Aktienkurse an den Börsen weltweit regelrecht eingebrochen. Auslöser war die Festnahme der Finanzchefin des chinesischen Netzwerkausrüsters Huawei. Meng Wanzhou, die Tochter des Huawei-Gründers, wurde nach Aufforderung der US-Behörden in Kanada festgenommen.