Alexander Zverev scheiterte in Cincinnati in der 2. Runde an Robin Haase © KEYSTONE/EPA/TANNEN MAURY

Die Weltnummer 4 Alexander Zverev ist am Masters-1000-Turnier in Cincinnati in der 2. Runde ausgeschieden. Alexander Zverev unterlag dem Niederländer Robin Haase, der Nummer 55 der Weltrangliste, 7:5, 4:6, 5:7.