Alison Riske (rechts) beendete die Siegesserie von Ashleigh Barty, die zuvor 15 Partien in Folge gewonnen hatte © KEYSTONE/EPA/WILL OLIVER

Für Ashleigh Barty geht am Wimbledon-Turnier in den Achtelfinals die Serie von 15 Siegen zu Ende. Die Weltnummer 1 aus Australien verliert gegen die Amerikanerin Alison Riske 6:3, 2:6, 3:6.Die Weltnummer 55 Riske, die in der 3.