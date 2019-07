Brand in Güttingen bis auf Glutnester gelöscht

Von der alten Turnhalle in Güttingen steht nur noch das Gerippe. © BRK News

In Güttingen lief am Montagabend ein Grosseinsatz der Feuerwehr: Die alte Turnhalle stand in Vollbrand. Gegen 19 Uhr war das Feuer gelöscht. Nun geht es an die Ermittlung der Brandursache.