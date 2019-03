Ammann glänzt mit bester Klassierung der Saison

Simon Ammann: In der Flugphase ein Stilist. © KEYSTONE/AP/DARKO BANDIC

Simon Ammann fühlt sich beim Skifliegen wieder in seinem Element.Der 37-jährige Toggenburger erreichte in Planica mit dem 6. Rang seine beste Klassierung in diesem Winter.Ammann war bereits vergangenen Sonntag auf der Weltrekord-Schanze von Vikersund als Achter in die Top Ten geflogen. Mit dem 6.